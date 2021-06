Diocesi: Bolzano-Bressanone, le regole anti contagio per le processioni del Corpus Domini e del Sacro Cuore

I riti religiosi delle prossime giornate prevedono tradizionalmente diverse processioni nelle parrocchie, in particolare per il Corpus Domini (6 giugno) e la Festa del Sacro Cuore (13 giugno). La diocesi di Bolzano-Bressanone ricorda in un comunicato che “le processioni sono ammesse nel rispetto delle regole precauzionali anti contagio”. Il vescovo Ivo Muser e il vicario generale Eugen Runngaldier ricordano alle parrocchie che da giugno 2020 il Ministero dell’Interno consente lo svolgimento delle processioni secondo precise modalità.

Il decreto ministeriale, prosegue il comunicato, “specifica infatti che le regole precauzionali anti-Covid devono essere osservate senza eccezione, soprattutto mantenendo il distanziamento fisico prescritto, indossando la mascherina a protezione di naso e bocca, rispettando le misure di igienizzazione delle mani. Inoltre il decreto sottolinea che qualsiasi tipo di assembramento va evitato per non favorire la diffusione del contagio. Nel rispetto di queste precauzioni le processioni previste possono avere luogo”.