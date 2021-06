Trasporti: Giovannini (Mims), apprezzamento per accordo “Cielo unico europeo” su sostenibilità e innovazione

Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha espresso apprezzamento per l’introduzione di principi in materia di sostenibilità ambientale e di innovazione digitale nella proposta di nuovo regolamento “Cielo unico europeo”, il cui orientamento generale è stato approvato stamane dal Consiglio Trasporti Ue in corso a Lussemburgo. “Nel Regolamento – ha spiegato Giovannini durante la riunione – sono presenti elementi innovativi coerenti con le recenti linee-guida dell’Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e di innovazione digitale, gli stessi elementi che hanno portato l’Italia a cambiare il nome del ministero, da ministero delle Infrastrutture e trasporti in ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

Il ministro, spiega una nota, ha inoltre accolto le disposizioni sulla riconosciuta discrezionalità degli Stati Membri nella designazione dei fornitori dei servizi di traffico aereo, ricordando come anche prima della crisi i fornitori più virtuosi hanno saputo fornire elevate prestazioni in termini di sicurezza, puntualità e miglioramento dell’efficienza ambientale. Giovannini ha apprezzato il rafforzamento del ruolo del Network Manager e del coinvolgimento dei coordinatori slot nel processo decisionale, sottolineando l’esistenza di “margini di miglioramento”, auspicando soluzioni più flessibili e procedure più snelle per adeguarsi agli scenari operativi.