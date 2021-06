Diocesi: Andria, domani e sabato torna la “Lunga notte delle chiese” con una visita guidata teatralizzata al Museo diocesano

Anche la diocesi di Andria aderisce alla sesta edizione della “Lunga notte delle Chiese” con una visita guidata teatralizzata intitolata “La lunga notte delle chiese: la forza della fragilità nell’arte barocca di Andria”, a cura dell’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici. Il tema di quest’anno – che parte dagli effetti causati dalla pandemia, prendendo come riferimento l’Enciclica “Fratelli tutti” – ha come parola chiave “Fragili” e l’interrogativo attorno a quale si propone la riflessione: “Ed io avrò cura di te?”, declinato anche nella sua dimensione artistico-culturale. La visita guidata si svolgerà all’interno del nuovo Museo diocesano “San Riccardo”, in collaborazione con la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”, nei giorni 4 e 5 giugno, a partire dalle 21 alle ore22, con quattro turni di 30 minuti ciascuno per un massimo di 10 persone alla volta.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite mail (museodiocesano@diocesiandria.org) o WhatsApp 3341541661 o i profili social del Museo.

La vista guidata coinvolge la collezione barocca del Museo diocesano, attraverso un percorso narrativo che s’incentra su alcune figure rappresentate nelle opere selezionate, accomunate da una grandezza umana e spirituale che ha saputo accogliere con autenticità anche l’esperienza della fragilità. Figure eccezionali come la Maddalena, San Pietro, San Giuseppe, la stessa Vergine Maria e Gesù Cristo sono descritte secondo una visuale introspettiva, che parte dall’opera in cui sono raffigurate per estendersi al senso universale che rivestono nella narrazione biblica e culturale dell’occidente.