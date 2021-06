Islanda: Giornata nazionale per le vittime del Covid 19. I cattolici pregheranno perché “Dio metta fine a questa piaga”

Una “Giornata nazionale per ricordare le vittime del Covid-19” si svolgerà sabato 5 giugno in Islanda. “Uniamoci, ciascuno secondo la propria tradizione e le proprie convinzioni, e ricordiamo in questo giorno le vittime della pandemia”, si legge in un invito pubblicato sul sito della diocesi di Reikiavik e sottoscritto da una quindicina di chiese, comunità religiose e non. “Siamo foglie dello stesso albero”, il presupposto, da cui l’incoraggiamento a essere “vicini a chi soffre e muore, offrire sostegno e speranza a chi soffre per le conseguenze dell’epidemia”. L’invito sollecita anche a “ringraziare per l’aiuto disinteressato di così tante persone che sono state di aiuto nel mondo”. La comunità cattolica si riunirà nella cattedrale di Cristo Re, in quella giornata, anche per “chiedere a Dio di mettere fine a questa piaga che affligge l’umanità”.