Diocesi: Rimini, “Cammini”, il progetto tv che racconta sentieri e percorsi della spiritualità italiana

Un programma dedicato ad alcuni dei cammini italiani, accomunati dalla forte connotazione spirituale. Sentieri per scoprire le tradizioni religiose locali e rotte percorse dai pellegrini sulle tracce dei santi per raccontare, attraverso il cammino, un territorio e la sua identità spirituale. È questo l’obiettivo di “Cammini – Storie a passo lento”, serie televisiva in sei puntate ideata dal Gruppo Icaro di Rimini (la rete multimediale della diocesi riminese di cui fanno parte le realtà del quotidiano digitale newsrimini.it, di Radio Icaro, Icaro TV e dell’omonima casa di produzione video) e proprio in queste settimane resa disponibile sulla piattaforma Icaro Play, il contenitore online dei principali programmi del gruppo (icaroplay.it). I numerosi percorsi di pellegrinaggio che attraversano lo Stivale è un tema che da sempre attrae il pubblico italiano tanto da suscitare l’interesse del network nazionale Corallo, che riunisce decine di emittenti televisive locali di ispirazione cattolica in tutta Italia e che ha deciso di produrre il progetto. “Ho iniziato a prendere i contatti con le persone da coinvolgere, in attesa che si potesse iniziare a girare – spiega Francesco Cavalli, amministratore del Gruppo Icaro che ha ideato il progetto durante il lockdown dello scorso anno – Dovevano esserci le condizioni per poter organizzare anche qualche piccolo gruppo con cui percorrere le vie normalmente battute dai pellegrini. Il network Corallo ha raccolto quella che, in piena emergenza Covid-19, era una grande sfida produttiva. Grazie a questa fiducia, abbiamo potuto proseguire in quello che ormai un sentiero avviato. Abbiamo realizzato le riprese in Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Veneto, Toscana e Umbria”. Oltre a Corallo, il progetto di Icaro ha portato alla collaborazione con mons. Paolo Giulietti, vescovo di Lucca, delegato Cei per i pellegrinaggi e Presidente dell’Associazione “Francesco’s Ways”, primo consorzio nato in Italia che organizza pacchetti di viaggio dedicati alle vie di San Francesco. Il progetto di “Cammini”, inoltre, ha allargato ancora di più il proprio orizzonte grazie all’interessamento di Apt Servizi della Regione Emilia-Romagna, che ha commissionato al Gruppo Icaro la produzione di spot per promuovere i cammini che passano sul territorio regionale.