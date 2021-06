Comunicazioni sociali: diocesi Ragusa, domani conferenza in vescovado sul tema scelto dal Papa

La diocesi di Ragusa celebra la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali domani, venerdì 4 giugno, alle 19.30, nel giardino del vescovado: si terrà un’iniziativa promossa dall’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali. Il tema è lo stesso scelto da Papa Francesco per la Giornata mondiale: “Vieni e vedi. Comunicare incontrando le persone come e dove sono”. I lavori si apriranno con un videomessaggio del vescovo eletto mons. Giuseppe La Placa, giornalista e assistente dell’Ufficio delle Comunicazioni sociali della diocesi di Caltanissetta. Interverranno il direttore dell’ufficio diocesano Emanuele Occhipinti, l’amministratore apostolico mons. Roberto Asta e il professor Davide Bennato, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Catania che relazionerà su “Metodologie e buona prassi per la comunicazione digitale”. A causa delle normative Covid i posti in presenza sono limitati. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sui canali diocesani.