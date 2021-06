Diocesi: Saluzzo, stasera nella messa per il Corpus Domini mons. Bodo inaugura il reliquiario del beato Carlo Acutis

Questa sera, in occasione della celebrazione del Corpus Domini che avrà inizio alle 21 in cattedrale, il vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, benedirà e porterà alla preghiera e alla venerazione la reliquia del beato Carlo Acutis (una ciocca di capelli) donata al presule all’inizio di quest’anno dalla mamma di Carlo, Antonia Salzano. “Per questa particolare reliquia – spiega la diocesi – è stato approntato un bellissimo reliquiario creato dalle abili mani della ceramista saluzzese, Cristiana Ferrari”.

“Carlo Acutis – sottolinea il vescovo – è un giovane come tanti altri, amante della vita, che però ha incontrato fin da fanciullo la presenza di Dio nella sua vita, cogliendo la grandezza di vivere l’esperienza dell’esistenza umana con Dio, lodando il Creato e in particolar modo cercando di portare un sorriso e atti di amore e di carità verso tutti, i propri amici, i compagni, i poveri. Con una ferma volontà quotidiana nel partecipare alla messa e nel recitare il rosario che chiamava ‘il mio momento con Maria’”.

Al termine nella benedizione, mons. Bodo inaugurerà anche il nuovo impianto campanario del duomo.