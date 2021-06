Educazione alla pace: Rondine, un Network per sostenere progetti di innovazione sociale

Un Network per sostenere progetti sviluppati dai giovani italiani che si sono formati nella Cittadella della Pace per intervenire sui conflitti sociali dei territori italiani. A promuoverlo sono l’associazione Rondine e Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Grazie a questa partnership, affermano da Rondine Cittadella della pace, “sempre più giovani potranno dare un contributo concreto per affrontare i conflitti dei territori italiani contribuendo allo sviluppo delle loro comunità locali. Rondine Cittadella della Pace ogni anno forma giovani italiani e di tutto il mondo perché possano contribuire alla trasformazione creativa dei conflitti”. Sono 150 i giovani italiani che si sono formati a Rondine – che si affiancano ai giovani internazionali provenienti di contesti di guerra – e oggi sono pronti a realizzare i propri progetti e restituire nei propri territori in tutta Italia, quanto acquisito a Rondine grazie al suo innovativo “Metodo per la trasformazione creativa del conflitto”. Sette i progetti sviluppati nel 2020 e ora ai nastri di partenza altre tre startup – selezionate tra i tanti progetti in via di sviluppo – che grazie al crowdfunding strutturato con Produzioni dal Basso potranno intercettare le tante criticità a livello sociale che attraversano la penisola, dal Trentino alla Toscana fino al Molise. Sostenibilità ambientale, formazione, cultura, cittadinanza attiva, innovazione, coesione sociale: sono solo alcune delle tematiche affrontate dai progetti proposti. I tre progetti selezionati sono: “L’angolo di Apollo”, elaborato da un gruppo di tre giovani donne di Pistoia che hanno creato “U.S. – Umanesimo scolastico” un progetto che si pone l’obiettivo di risanare e sviluppare le relazioni intrapersonali e interpersonali nelle scuole di Pistoia attraverso un laboratorio e incontri che affronteranno tematiche d’attualità quali ambiente, comunicazione mediatica e interiorità; il secondo è Polieticus, un campus residenziale su temi sociopolitici, che si realizza a Trento dal 22 al 29 agosto 2021. Ogni giornata del campus è dedicata a un diverso tema di attualità, come le migrazioni, gli stereotipi di genere, i diritti umani e molto altro ancora; terzo progetto è “StayRadioSerini”, una web radio fondata da Giacomo e Matteo Serini, due cugini che durante il primo lockdown del 2020 hanno deciso di riscoprire la bellezza dell’informazione positiva e della musica per diffondere un sentimento di allegria nei loro spettatori.