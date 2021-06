Diocesi: Lecce, domenica 6 giugno in festa per i 70 anni di mons. Seccia

Domenica prossima, 6 giugno, mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce. festeggerà il suo 70° compleanno. Non sarà solo la festa del pastore ma – come scrive il vicario generale mons. Luigi Manca in una nota inviata a tutti i sacerdoti e al collegio dei diaconi – “è la festa di tutta la Chiesa di Lecce che loda, benedice e ringrazia il Signore per aver voluto donare a questa comunità ecclesiale una guida pastorale presente, certa e dall’amabile umanità”. I festeggiamenti (trasferiti di un giorno per la concomitanza con la domenica) avranno inizio con la solenne concelebrazione che Seccia presiederà nella chiesa cattedralelunedì 7 giugno alle 19; il giorno successivo (l’8 giugno) sarà il tempo degli auguri in musica con “Laus tibi Domine”, un concerto a cura dell’orchestra di archi del Conservatorio musicale “Tito Schipa” di Lecce in duomo alle 19.30. Appendice di alto valore formativo culturale sarà la giornata dell’11 giugno, quando alle 16 presso l’Istituto superiore di scienze religiose “don Tonino Bello “si terrà un laboratorio di formazione teologico-pastorale dal titolo “Fragilità e speranza”. Gli appuntamenti di lunedì 7 giugno e martedì 8 giugno saranno trasmessi in diretta da Portalecce e Telesalento (ch 73). Portalecce, in questi giorni, sta raccontando la vita dell’arcivescovo attraverso i ricordi – tutti contrassegnati dall’hastag #DONMICHELE70 – di chi è cresciuto con lui o gli è stato vicino.