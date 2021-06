Kosovo: i militari italiani donano tavoli da disegno ad una scuola d’arte

(foto Ministero della Difesa)

Il contingente militare italiano della missione in Kosovo, nell’ambito dei progetti Cimic sviluppati a favore degli studenti, ha donato nei giorni scorsi un set di tavoli da disegno all’istituto d’Arte Odhise Paskali, per l’allestimento di un laboratorio d’arte. L’obiettivo della donazione è quello di potenziare la formazione scolastica combattendo l’abbandono degli studi, favorendo l’inserimento nel mondo lavorativo dei giovani studenti. “Investire nel futuro e nella formazione dei ragazzi, è il miglior modo di investire nel futuro delle nostre nazioni”, le parole del colonnello Francesco Maioriello, comandante del Regional command west su base 1° Reggimento artiglieria terrestre da montagna della Brigata alpina Taurinense, riportate sul sito del ministero della Difesa. “Siamo fortunati ad avere da sempre al nostro fianco Kfor e il contingente italiano”, ha dichiarato Bujar Kelmendi, direttore della scuola, ringraziando per il sostegno al settore educativo ed alla formazione delle giovani generazioni di studenti kosovari, portata avanti in collaborazione con le autorità locali.