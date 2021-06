Lussemburgo: nel fine settimana 14ª edizione di “chiese aperte”; 57 edifici da visitare per gli amanti dell’arte sacra

Torna per la 14ª volta l’iniziativa delle “chiese aperte” nel granducato del Lussemburgo: nel fine settimana del 5 e del 6 giugno sarà possibile visitare 57 edifici sacri sul territorio. Il momento di lancio del week-end, che ha come tema guida “Chiesa, filo rosso”, sarà sabato con una conferenza sull’“infanzia del primo vescovo del Lussemburgo”, Nicolas Adames, a Troisvierges. È nella chiesa barocca di Sant’Andrea, che un tempo apparteneva a un monastero francescano del XVII secolo, che Nicolas Adams fu battezzato, ricevette la comunione e poi fu ordinato. Dopo la conferenza sarà possibile visitare la chiesa barocca. In alcuni siti le chiese saranno semplicemente aperte alle visite degli amanti dell’arte sacra e del patrimonio religioso, in altri luoghi si svolgeranno concerti, visite guidate, incontri storico-culturali. In vista di questo evento, la rete “chiese aperte” di Lussemburgo, Belgio e Francia ha pubblicato un libretto per i visitatori interessati a scoprire oltre 500 luoghi sacri da visitare nei tre Paesi (gratuito e scaricabile dal sito https://openchurches.eu).