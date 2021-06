Infanzia: Unicef, un’app per insegnare ai più piccoli i valori della solidarietà, del fair play, il rispetto dell’ambiente e prevenire il bullismo

Marshmallow Games, start up italiana nel settore edu-tech, si schiera al fianco dell’Unicef Italia per promuovere i diritti dei bambini attraverso l’app educativa “Smart Tales”, dedicata ai bambini in età prescolare (3-6 anni), che stimola l’apprendimento attivo con una formula originale di racconti animati e giochi interattivi. Per sensibilizzare adulti e bambini su diversi temi legati ai diritti dell’infanzia, i racconti di Smart Tales, selezionati e raccolti in una speciale compilation Unicef suggeriranno un’attenzione particolare a temi come la solidarietà, l’inclusione di genere, il fair-play, la prevenzione del bullismo e il rispetto per l’ambiente.

Il primo contenuto della collection Unicef “Save the Forest” riguarderà il rispetto e la tutela della biodiversità e sarà disponibile sull’app Smart Tales da sabato 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente.

È possibile scaricare l’app qui: https://smarttales.app/unicef/.

Nell’ambito della collaborazione Marshmallow Games devolverà una parte dei proventi dai suoi contenuti a pagamento, a sostegno dei progetti dell’Unicef per i bambini nei Paesi più svantaggiati del mondo.

L’edu-tech, ovvero la tecnologia educativa, è un settore in continua crescita che, a seguito delle misure adottate in tutto il mondo per contenere la pandemia di Covid-19, ha avuto un incremento sensibile in termini di utenti giornalieri. L’Unicef ha cominciato a esplorare questo settore innovativo, cogliendo le opportunità di comunicazione e advocacy per tutelare i diritti dei bambini e delle bambine, massimizzando gli effetti positivi del gioco e dell’apprendimento digitale. L’Unicef, infatti, sta definendo insieme alle aziende che operano nel settore del gaming alcune linee guida e buone pratiche per stabilire un tempo di gioco sano e assicurare l’inclusione dei bambini.

Grazie a questa collaborazione si potranno sensibilizzare i più piccoli su queste tematiche senza trascurare l’aspetto ludico e interattivo, con contenuti certificati e in un ambiente protetto e a misura di bambino.