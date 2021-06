Diocesi: Rossano, il Museo diocesano e del Codex aderisce alla “Lunga notte delle chiese” con un evento dedicato al personale medico

Anche quest’anno il Museo diocesano e del Codex di Rossano aderisce alla “Lunga notte delle chiese”, manifestazione internazionale giunta alla sesta edizione. Il tema scelto per il 2021 è “#Fragili – ‘Ed io avrò cura di te?’”.

Il Museo, spiega una nota, ha deciso di partecipare riproponendo l’appuntamento dell’evento “Sfogliando il Codex”, con l’apertura straordinaria della teca in cui è custodito il prezioso evangelario, patrimonio dell’Unesco, con l’esposizione al pubblico di una nuova miniatura. L’appuntamento è per le 19.30 di venerdì 4 giugno presso il Museo diocesano e del Codex, con diretta sulla pagina Facebook del Museo e dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati.

“In questi mesi che hanno profondamente segnato la storia del mondo e di ciascuno di noi, e in piena aderenza al tema proposto dall’evento internazionale ‘Lunga notte delle chiese’, come segno di riconoscenza verso l’aiuto offerto alle persone fragili in questo difficile anno di pandemia, si è deciso di dedicare lo sfoglio della pagina del Codex Purpureus Rossanensis a tutto il personale medico e sanitario, veri eroi della lotta al virus”, si legge in una nota della diocesi.

All’evento parteciperanno Martino Rizzo, direttore sanitario Asp Cosenza, Sinibaldo Iemboli, medico del 118, Romano Cassetti, medico di base e direttore sanitario della Rsa Campana, Bina Sommario, infermiera dell’Usca. Saranno inoltre presenti mons. Giuseppe Satriano, amministratore apostolico dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, don Giuseppe Straface, direttore del Museo, Donatella Novellis, assessore comunale della Cultura e della solidarietà di Corigliano-Rossano, e Cecilia Perri, vicedirettrice del Museo e presidente dell’Associazione Insieme per camminare, ente gestore del Museo.

Per l’occasione, il Museo sarà aperto già dalle 15 con visite guidate al Codex e la possibilità di visionare il laboratorio “restauro a porte aperte”.