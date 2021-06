Diocesi: Trapani, Corpus Domini con Messe in parrocchia e benedizione al quartiere e alla città

Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia non si potranno svolgere le tradizionali solenni processioni del Corpus Domini per le vie delle città. La solennità del Corpo e Sangue di Cristo, a Trapani, domenica 6 giugno, sarà comunque festeggiata nelle parrocchie che, nella Messa con maggiore concorso di popolo, vivranno un momento di preghiera e di adorazione che si concluderà con la benedizione eucaristica che ciascun parroco, sul sagrato della chiesa, impartirà al quartiere e alla città. Ad Alcamo le parrocchie celebreranno insieme nella Chiesa Madre, alle 20.