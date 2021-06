Diocesi: Lecce, la comunità festeggia i 70 anni di mons. Seccia “una guida pastorale presente, certa e dall’amabile umanità”

La diocesi di Lecce si prepara a festeggiare il proprio vescovo, mons. Michele Seccia, che il 6 giugno compirà 70 anni. “È la festa di tutta la Chiesa di Lecce che loda, benedice e ringrazia il Signore per aver voluto donare a questa comunità ecclesiale una guida pastorale presente, certa e dall’amabile umanità”, scrive il vicario generale mons. Luigi Manca in una nota inviata a tutti i sacerdoti e al collegio dei diaconi per illustrare il programma dei festeggiamenti. Primo appuntamento lunedì 7 giugno alle ore 19 in cattedrale, dove il vescovo di Lecce presiederà la messa, mentre l’8 giugno nel duomo alle ore 19,30 si svolgerà il concerto “Laus tibi Domine” dell’orchestra di archi del Conservatorio musicale “Tito Schipa” di Lecce. L’11 giugno alle ore 16 nell’Istituto superiore di scienze religiose “don Tonino Bello” si terrà un laboratorio di formazione teologico-pastorale dal titolo “Fragilità e speranza”, con gli interventi di Vito Mignozzi, preside della facoltà teologica pugliese, e della docente Annalisa Caputo, insieme a Stefano Spedicato, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. Gli appuntamenti di lunedì 7 giugno e martedì 8 giugno saranno trasmessi in diretta da Telesalento (ch 73) e Portalecce che domenica trasmetterà l’intervista realizzata da Leda Cesari al vescovo salentino ed ha anche organizzato una raccolta di testimonianze su mons. Michele Seccia, chiedendo a tutti di condividere i propri ricordi attraverso l’hashtag #DONMICHELE70.