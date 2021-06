Diocesi: Reggio Calabria-Bova, stasera la messa di ringraziamento per gli 8 anni di episcopato di mons. Morosini

Stasera, alle 18, nella basilica cattedrale di Reggio Calabria si terrà la celebrazione eucaristica in occasione della conclusione del ministero pastorale dell’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, per “rendere grazie al Signore per il dono” del suo episcopato e “per il cammino percorso insieme in questi 8 anni di ministero”. La celebrazione eucaristica si svolgerà secondo le vigenti norme anti Covid, sarà possibile, però, seguire la messa in diretta streaming sul canale Facebook “Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova”, come ricorda l’Avvenire di Calabria on line. L’arcivescovo eletto, mons. Fortunato Morrone, nominato da Papa Francesco lo scorso 20 marzo, prenderà possesso canonico della arcidiocesi il 12 giugno durante la celebrazione eucaristica delle ore 11, sempre presso la basilica cattedrale.

L’arcivescovo Morosini, originario di Paola e appartenente all’Ordine dei Minimi fondato da San Francesco di Paola, è stato nominato alla guida della comunità diocesana dello stretto il 13 luglio 2013 da Papa Francesco che lo trasferì dalla sede di Locri-Gerace, nella quale ha esercitato il ministero episcopale per 5 anni (20 marzo 2008–12 luglio 2013).

Il presule si è distinto per i suoi accorati appelli alla politica e alla cittadinanza, con particolare riferimento alla cura del bene comune e alla cittadinanza attiva.