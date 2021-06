Clima: Cingolani (min. Transizione ecologica) ha incontrato i due giovani che rappresenteranno l’Italia alla Youth4Climate

Sono Federica Gasbarro, 26 anni, romana, e Daniele Guadagnolo, 28 anni di Arona (Novara) i due giovani che rappresenteranno l’Italia alla Youth4Climate, l’assise che riunirà dal 28 al 30 settembre a Milano quasi 400 giovani provenienti da tutto il mondo per parlare di clima alla vigilia della Pre-Cop 26. Federica e Daniele sono stati ricevuti oggi dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che “ha voluto conoscerli e si è intrattenuto con loro informandosi sui loro percorsi culturali e di impegno che li hanno condotti a candidarsi per la partecipazione a Y4C”, si legge in un comunicato del ministero.

I due giovani – lei laureanda in scienze biologiche in prima linea nei “Fridays for future”, lui dottore in economia, impegnato in organizzazioni che si occupano di sostenibilità – “si sono confrontati con il ministro” che, prosegue il comunicato, “assieme all’augurio di una proficua esperienza a Milano, li ha invitati a mettere nei documenti che i giovani proporranno alla Cop la loro passione per l’ambientalismo concreto che punta sulla scienza, l’ambientalismo di quelli che lavorano seriamente, non quello urlato degli slogan”. Il ministro e i ragazzi, conclude la nota, “si sono lasciati con una ‘stretta di gomito’ e un appuntamento a fine settembre nel capoluogo lombardo”.