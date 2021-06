Diocesi: Casale Monferrato, stasera celebrazione cittadina del Corpus Domini presieduta dal neo vescovo Devasini

Sarà mons. Giampio Devasini, consacrato sabato vescovo di Chiavari, a presiedere giovedì sera, a Casale Monferrato la celebrazione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) per le parrocchie cittadine. La messa, con inizio alle 20.30 nella cattedrale di Sant’Evasio, sarà concelebrata dal vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, di cui Devasini è stato fino a pochi giorni fa stretto collaboratore come vicario generale. Al termine della celebrazione, il neo vescovo si recherà sul sagrato della cattedrale per la benedizione eucaristica alla città non potendosi quest’anno svolgersi la processione con il Santissimo Sacramento per le restrizioni causate dall’emergenza sanitaria.