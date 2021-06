Terremoto Centro Italia: Commissario Legnini, incontro per caro prezzi materiali e norma per garantire i lavori in corso

Il caro prezzi dei materiali da costruzione, che per alcune tipologie è aumentato in modo esponenziale negli ultimi mesi: è stato oggi al centro di un incontro tra le associazioni nazionali delle imprese del settore edile ed il Commissario Straordinario per il sisma 2016, Giovanni Legnini, che ha avviato un confronto ad ampio raggio per individuare una soluzione al problema. La crescita dei costi, si legge in un comunicato stampa dell’ufficio Stampa e Comunicazione del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, “rischia infatti di rappresentare un inaspettato fattore di rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli ultimi mesi”. Accanto all’aggiornamento del Prezzario unico del cratere, che potrà risolvere il problema per il futuro, le associazioni datoriali ed il Commissario, Giovanni Legnini, hanno convenuto sull’opportunità di sollecitare il Governo ad “emanare un intervento normativo che renda possibile l’adeguamento dei prezzi, anche per coloro che hanno già ottenuto il contributo pubblico ed avviato i lavori”. Il Commissario Legnini ha ricordato che “la revisione del Prezzario del cratere, a cui è vincolata tutta la ricostruzione privata nelle quattro regioni, è un processo che richiede tempi incompatibili con l’urgenza di un intervento, ed ha sollecitato le associazioni imprenditoriali ad avanzare proposte alternative in tempi brevi”. Ha inoltre sottolineato la necessità di coordinamento con le quattro Regioni del Centro Italia, che a loro volta stanno procedendo alla revisione dei prezzari regionali. Il Commissario e le associazioni delle imprese edili hanno affrontato anche il tema dei tempi di pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori (Sal) e quello dei controlli telematici sui cantieri, avviati in forma sperimentale. A fronte delle necessità di evitare tempi troppo lunghi di liquidazione e di superare eccessivi adempimenti burocratici per la redazione e il pagamento dei Sal, il Commissario ha preannunciato “un intervento finalizzato a snellire il processo anche con l’adozione di una specificità Ordinanza”. Massima apertura è stata espressa dal Commissario anche sui “possibili miglioramenti da apportare al sistema di controllo previsto dai Protocolli di legalità da istituire nelle Prefetture del cratere sisma, che si basa sul badge e settimanale elettronico di cantiere con il supporto di una piattaforma informatica predisposta dalla struttura commissariale per i controlli finalizzati a contrastare il lavoro nero, il dumping contrattuale e i rischi di infiltrazione malavitosa”.