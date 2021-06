San Francesco: domani da Ancona diretta streaming per i 100 anni della rivista

Continuano gli appuntamenti nelle piazze italiane in occasione dei 100 anni della rivista San Francesco. Domani, alle 12, presso la chiesa di San Francesco alle Scale di Ancona, in diretta streaming su sanfrancesco.org, si terrà l’incontro dal titolo “Parole povere: incontrare”. Parteciperanno, dopo i saluti della sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, l’arcivescovo-metropolita di Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina, il musicista e attore di “Forza Venite Gente”, Michele Paulicelli, lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, e il direttore della rivista San Francesco, Padre Enzo Fortunato. “Ogni mese in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio”, ricordano i promotori dell’iniziativa in una nota. Dopo Assisi, Foligno, Alviano, Ascoli Piceno e Perugia il viaggio prosegue verso Ancona: luogo in cui, il 24 giugno del 1219, Francesco si imbarcò verso oriente. Il Santo tagliò nel mare la linea della nostra rotta terrestre e celeste, con parole oggi significative: incontro, dialogo, pace. Lui partì come pellegrino di pace durante la V Crociata che imponeva il divieto del Papa di recarsi in Terra Santa. Francesco andò come pellegrino di pace a vivere l’incontro con il Sultano, così diverso per cultura e religione; non ebbe paura di aprire il dialogo. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina YouTube di San Francesco d’Assisi e sul canale Facebook del direttore della rivista Padre Enzo Fortunato.