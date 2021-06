Diocesi: Reggio Calabria, mons. Morosini saluta la diocesi

“Leggo questo breve segmento di storia che abbiamo vissuto insieme come una eucaristia di dono e un rendimento di grazie che insieme abbiamo offerto a Dio per la salvezza del popolo reggino, dove siamo costituiti comunità di fede”. Questo il messaggio di mons. Giuseppe Fiorini Morosini, amministratore apostolico di Reggio Calabria – Bova, che oggi pomeriggio in Cattedrale ha presieduto la Messa di congedo dalla diocesi. “Sono stati otto anni preziosi – ha detto il presule – come ogni segmento che forma i singoli anelli della catena. Tutti noi contribuiamo per un piccolo frammento all’evolversi della storia che segue il suo corso sotto la guida della Provvidenza di Dio, che la porta a un destino di salvezza. Solo Dio è il Signore della storia e rende possibile che la storia degli uomini diventi storia di salvezza, scrivendo anche sulle righe storte degli uomini”. Mons. Morosini si è detto “certo nella fede che per quanto piccolo, questo tempo sia stato storia di salvezza”. Infine, l’invocazione: “Signore, sei tu che ci prendi per mano e ci accompagni nel cammino della vita”.