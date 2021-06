Conferenza sul futuro dell’Europa: domani a Lisbona e online il primo “Evento dei cittadini europei”

Il primo “Evento dei cittadini europei” della Conferenza sul futuro dell’Europa si svolgerà domani, 17 giugno, su iniziativa del Portogallo, che si sta avviando alla fine del suo semestre di presidenza del Consiglio dei ministri Ue. Darà l’opportunità a “cittadini e società civile di discutere le loro attese rispetto alla Conferenza” con i tre copresidenti del Comitato esecutivo che parteciperanno all’evento: il segretario di Stato portoghese per gli affari europei, Ana Paula Zacarias, la vicepresidente della Commissione europea Dubravka Šuica, e l’eurodeputato Guy Verhofstadt. Insieme con loro dialogheranno 27 rappresentanti dei cittadini, uno per Stato Ue, il presidente del Forum europeo della gioventù e in collegamento i cittadini già selezionati per partecipare ai panel tematici della Conferenza. A moderare, la giornalista Daniela Ferreira Pinto. L’evento si svolgerà presso il Centro Cultural de Belém a Lisbona, ma sarà in formato ibrido e lo si potrà seguire in diretta, tra le 15 e le 17, ora locale, in 23 lingue ufficiali dell’Ue, tramite la piattaforma digitale della Conferenza (https://futureu.europa.eu).