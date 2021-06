“Si vedrà nei prossimi giorni, perché ovviamente vedremo come va anche il piano di vaccinazione”. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha risposto alle domande dei giornalisti sull’eventuale proroga dello stato d’emergenza per la situazione sanitaria in corso, a margine dell’incontro organizzato all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede sul tema: “Governare le migrazioni. La buona pratica dei corridoi umanitari”.