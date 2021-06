Comunicazione: WeCa, tre consigli per ottimizzare il sito della parrocchia per Google

“Tre cose che devo fare con il sito della mia parrocchia per fare amicizia con Google” è il titolo del tutorial WeCa “in onda” da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, scritto da Filippo Andreacchio e don Marco Sanavio e condotto da Alessandra Carenzio, è una guida preliminare al Seo, la Search Engine Optimization, la disciplina – quanto mai decisiva negli ultimi vent’anni – che permette di “posizionare” un sito nei primi posti delle ricerche Google. Nel tutorial viene spiegato il motivo per cui anche un sito parrocchiale dovrebbe cercare di “fare amicizia con Google”. “Avere un sito fatto bene è un primo passo nella giusta direzione ma non basta – viene spiegato nel tutorial –, è importante conoscere e utilizzare alcuni servizi specifici per migliorare non solo la performance ma, in modo più ampio, per comprendere meglio come essere ‘amici di Google’ e farsi trovare in rete”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.