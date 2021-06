Diocesi: Bolzano-Bressanone, conclusa la formazione per gli animatori della liturgia della Parola. Sono 26 donne e16 uomini

Si è conclusa allo Studio teologico accademico di Bressanone la formazione per animatori della liturgia della Parola: 26 donne e 16 uomini provenienti da tutta la diocesi altoatesina hanno concluso il corso e possono ora celebrare la Parola nelle comunità parrocchiali. Oltre a sacerdoti e diaconi, sono infatti sempre più le donne e gli uomini della comunità parrocchiale che animano questa liturgia, le cui parti principali sono le letture bibliche, l’omelia, la professione di fede e la preghiera dei fedeli. Negli ultimi trent’anni circa 500 persone hanno seguito uno specifico corso di formazione in diocesi, attualmente sono 300 gli animatori che celebrano regolarmente la liturgia della Parola su mandato del vescovo.

Le 26 donne e i 16 uomini che in queste settimane hanno completato con successo la formazione si sono ritrovati nella Casa di formazione Lichtenburg a Nalles e a Bressanone per 16 giorni complessivi di corso. A causa della pandemia due incontri si sono svolti online. Docenti dello Studio teologico accademico di Bressanone e relatori esterni hanno introdotto i partecipanti al nuovo compito. A conclusione del corso il direttore dell’Ufficio pastorale Reinhard Demetz ha esortato tutti i partecipanti a non vedersi come fornitori di servizi, ma a contribuire al coinvolgimento di altre persone nelle celebrazioni e a far scoprire a tutta la comunità il compito di sostegno alla liturgia. Il prossimo corso è previsto nell’autunno 2022, i nominativi degli interessati possono essere comunicati fin da ora all‘Ufficio pastorale dai responsabili delle parrocchie e delle unità pastorali.