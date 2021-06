Danimarca: graduale allentamento delle restrizioni, anche per le chiese. “La vita quotidiana sta tornando alla normalità”

“Fortunatamente, la vita quotidiana nelle chiese sta ritornando sempre più alla normalità”, si legge sul sito della Chiesa cattolica in Danimarca, che spiega: “L’accordo politico concluso la scorsa settimana sulla graduale eliminazione delle restrizioni sta avendo implicazioni anche per la Chiesa cattolica”. È stato revocato l’obbligo di indossare la mascherina anche nelle chiese e cappelle. Resta la norma del distanziamento e il limite delle 100 persone (che al 1° luglio passerà a 250), mentre è stato revocato già da venerdì scorso il divieto di assembramento all’aperto. Per cui non ci sono limiti numerici per messe e celebrazioni al di fuori delle chiese, ma la distanza va rispettata. Probabilmente ad agosto verrà sospesa anche la misura del distanziamento all’aperto, anticipa il sito, mentre a settembre potrebbero essere sospese tutte le norme su cartellonistica e avvisi, organizzazione dei flussi nei locali, disinfettante. È già possibile riprendere attività estive ed eventi ecclesiali all’aperto con un massimo di 500 partecipanti. In Danimarca è in vigore un “coronapas” che serve per accedere alle attività non essenziali al chiuso, comprese le chiese.