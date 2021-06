Maturità: al via oggi. Bianchi (min. Istruzione) agli studenti, “affrontate l’esame con attenzione ma anche con gioia”

“Anche in quest’anno così difficile siamo arrivati al momento dell’esame. È un momento importante, perché è un momento di passaggio. È il momento in cui farete l’esame, ma dovete anche fare un esame a voi stessi, per capire cosa avete imparato, cosa avete fatto, ma anche come vi siete trasformati, come siete cambiati in questi cinque anni”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in un video di saluto alle maturande e ai maturandi sui suoi canali social. Ha infatti appena preso il via l’edizione 2021 degli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado, con oltre mezzo milione di candidate e candidati. Ammesso il 96,2% delle studentesse e degli studenti. Anche quest’anno, come lo scorso anno, le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e sono composte da sei commissari interni. In particolare, le commissioni saranno 13.353, per un totale di 26.555 classi coinvolte.

L’esame, prosegue Bianchi, “fatelo con tutta l’attenzione che richiede un momento di così grande rilievo nella vita. Ma fatelo anche con la gioia di andare in una nuova fase. Fatelo facendo un sorriso a tutti i vostri compagni, ai vostri insegnanti e pensando che comincia veramente una nuova pagina. Forza ragazze, forza ragazzi!”.

L’esame di quest’anno, ridefinito tenendo conto dell’impatto dell’emergenza sanitaria sulla vita del Paese e su quella scolastica, prevede un colloquio che partirà dalla discussione dell’elaborato presentato dai candidati per proseguire con altre prove orali; durata complessiva 60 minuti. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti. Al colloquio verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile ottenere la lode.