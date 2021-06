Austria: 100 anni della Caritas, celebrazione a Vienna con card. Schönborn. Dom Birnbacher, “eccezionale organizzazione umanitaria”

La Caritas austriaca celebrerà domani il centenario dalla sua fondazione con una liturgia nella cattedrale di Vienna presieduta dal card. Christoph Schönborn, dal vescovo responsabile per la Caritas, mons. Benno Elbs, e dal presidente della Caritas, Michael Landau. Saranno presenti anche i vescovi Hermann Glettler, Josef Marketz, Alois Schwarz, Franz Scharl di ritorno dalla plenaria della Conferenza episcopale austriaca e il presidente emerito dell’organizzazione caritatevole, mons. Helmut Schüller. Le delegazioni Caritas di tutte le diocesi – con i rispettivi direttori in testa – saranno presenti a Vienna e contribuiranno attivamente all’animazione della celebrazione eucaristica. A causa delle restrizioni per la pandemia ancora in vigore, la messa sarà limitata nelle presenze, ma verrà trasmessa tramite Radio Klassik Stephansdom o in livestream su YouTube. Con un messaggio odierno di congratulazioni, gli ordini religiosi dell’Austria ringraziano la Caritas perché è “un’eccezionale organizzazione umanitaria”; è “nel mezzo della vita e vicina ai bisogni della gente”. Per l’abate di San Pietro a Salisburgo, dom Korbinian Birnbacher, presidente della Conferenza austriaca dell’Ordine, la Caritas “incontra sempre Cristo nei poveri e nei piccoli” e da 100 anni lancia “i segnali giusti per rendere migliore la vita delle persone più povere e più deboli”. Per l’abate questo impegno a favore della carità dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto. “Le comunità religiose e la Caritas hanno molto in comune: gli Ordini di solito sono nati in tempi di sconvolgimento, in tempi di particolare tensione. Sia le comunità religiose sia la Caritas riconoscono i bisogni del rispettivo tempo, guardano, agiscono e aiutano”.