G20: la prossima settimana a Catania riunione dei ministri del Lavoro. Orlando, “grande occasione per una risposta comune alla crisi”

“Il G20 dei ministri del Lavoro che si terrà a Catania la prossima settimana sarà una grande occasione di confronto e l’Italia guiderà questo appuntamento con la presidenza di turno”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a pochi giorni dal via dell’appuntamento in programma a Catania il 22 e il 23 giugno prossimi presso il monastero dei Benedettini.

“Metteremo al centro alcuni grandi temi come parità di genere nell’ambito del mercato del lavoro, l’impatto delle nuove tecnologie sull’occupazione e sui sistemi economici, l’estensione degli strumenti di protezione sociale per far fronte alle disuguaglianze che già esistevano e che si sono acuite con la pandemia”, anticipa il ministro. “Sarà una grande occasione – aggiunge Orlando – per avere una risposta comune alla crisi, risposta che sia diversa a quelle date in precedenza, nel segno della lotta alle disuguaglianze e della centralità della persona e dei lavoratori”.