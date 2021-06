Bergamo Festival: domani incontro introduttivo “Come va il mondo”. Poi dal 2 al 4 luglio al monastero di Astino sul tema “Di generazione in generazione”

È in programma per giovedì 17 giugno l’incontro introduttivo all’edizione 2021 del “Bergamo Festival”, quest’anno dedicato al tema “Di generazione in generazione – Costruire il presente per abitare il futuro”. Presso il centro congressi Giovanni XXIII, con inizio alle 21, Paolo Magri, Nando Pagnoncelli e Luigi Riva si confronteranno su “Come va il mondo” intervistati da Susanna Pesenti, giornalista de “L’Eco di Bergamo”.

Il Festival vero e proprio, che per questa edizione si presenta in una veste rinnovata, si terrà dal vivo e all’aperto nella splendida cornice del Monastero di Astino dal 2 al 4 luglio. Ospiti internazionali saranno lo scrittore spagnolo Javier Cercas e il filosofo francese Gilles Lipovetsky mentre il gran finale vedrà protagonista Roberto Vecchioni e le sue “Lezioni di volo e atterraggio”. Nella serata di venerdì 2 luglio si terrà l’incontro “Il terzo paradigma – La fraternità come criterio di un nuovo modello sociale?” a cui parteciperanno Innocenzo Cipolletta, Carlo Cottarelli e Paola De Micheli in dialogo con il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, sul tema dell’enciclica “Fratelli tutti”.

Al “Bergamo Festival” è prevista anche la presenza di Ivana Pais, Susanna Camusso, Gigi Riva, Piero Alessandro Corsini, Alma Maria Grandin e Alessandra Sardoni. Tutti gli incontri – gratuiti – saranno a numero chiuso previa iscrizione on line sul sito web www.bergamofestival.it e saranno visibili anche in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube e su bergamofestival.it.