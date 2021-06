Maturità: Casellati agli studenti, “è il momento di ricominciare a scrivere il vostro futuro e quello dell’Italia”

“In bocca al lupo a tutti i nostri studenti per l’esame di #maturità. Dopo i sacrifici e i disagi della pandemia, è il momento di ricominciare a scrivere il vostro futuro e quello dell’Italia”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un tweet pubblicato per esprimere l’augurio agli studenti che oggi iniziano l’esame di maturità.

