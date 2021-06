Papa Francesco: udienza, presente al baciamano anche il ciclista colombiano vincitore del Giro d’Italia

(Foto Vatican Media/SIR)

Al baciamano che come al solito si tiene al termine dell’udienza del mercoledì c’era anche Egan Bernal, il ciclista colombiano che il 30 maggio scorso ha vinto la 104ma edizione del Giro d’Italia, con arrivo in Piazza Duomo a Milano. “Quanti caffè prende prima di montare sulla bici?”, ha scherzato il Papa riferendosi al ciclista, che ha regalato a Francesco la Maglia Rosa e la bicicletta “a nome di tutti i colombiani”, ha precisato. “Poi ha dato la sua benedizione a me e alla mia fidanzata”, Maria Fernanda Motas, ha riferito Bernal ai giornalisti: “Sono cattolico e prima di queste tappe che sono più difficili, prego”, ha poi rivelato. Interpellato in merito al doping, il campione colombiano ha poi precisato come il ciclismo oggi sia “uno sport totalmente diverso. In questo momento è uno degli sport più controllati e per me è uno degli sport più puliti”. Egan Arley Bernal Gómez è nato a Zipaquirà, comune a nord di Bogotà, il 13 gennaio 1997 ed è diventato professionista solo di recente, nel 2016. Dopo il trionfo del 2019 al Tour de France, è il primo ciclista colombiano a vantare il doppio successo nelle due corse a tappe più blasonate.