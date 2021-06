Eurostat: pandemia Covid-19, “eccesso di mortalità” nell’Ue. Record negativo a novembre

Nei primi due mesi del 2021 “l’eccesso di mortalità nell’Ue ha iniziato a ridursi”: i dati (qui una infografica dinamica) segnalano +17% a gennaio e +5% a febbraio dopo ben +40% a novembre 2020 (rispetto alle medie degli stessi mesi del 2016 – 2019). “Tuttavia, è nuovamente aumentato a marzo (+10%) e aprile 2021 (+21%), con tassi nazionali che vanno dal -6% in Portogallo e -5% in Svezia a +66% in Polonia e +76% in Bulgaria”. I dati sulla mortalità, che sono correlati alla pandemia Covid-19, sono riferiti oggi da Eurostat. L’istituto di statistica Ue specifica: “Tra gennaio 2020 e aprile 2021, l’Unione europea ha vissuto due cicli completi di eccesso di mortalità: il primo tra marzo e maggio 2020 (con un picco del +25% ad aprile) e il secondo tra agosto 2020 e aprile 2021 (con un picco di +40% a novembre)”.