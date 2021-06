Maturità: Natili Micheli (Cif), “tempo di esami anche per il nostro Paese che si misura come i nostri giovani con un passaggio forte della vita collettiva”

“Iniziano gli esami di Stato per i giovani studenti italiani che in un anno particolare affrontano la prova che da sempre segna il passaggio all’età matura”. Lo ricorda Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), in occasione del primo giorno degli Esami di Stato per il 2021.

“È tempo di esami anche per il nostro Paese che si misura come i nostri giovani con un passaggio forte della vita collettiva”, aggiunge la presidente del Cif.