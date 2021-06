Coronavirus Covid-19: Argentina, riprendono le messe all’interno delle chiese, al 30% della capienza

Per decisione del capo di Gabinetto del Governo dell’Argentina, le celebrazioni religiose in luoghi chiusi sono state esentate dal divieto previsto mediante il decreto 287/21, potranno dunque essere svolte, pur con una capienza del 30%.

La decisione, precisa la nota, si basa su una richiesta del Ministero degli Affari esteri, del Commercio internazionale e del Culto di concordare le modalità con cui svolgere le celebrazioni, nel rispetto delle norme di sicurezza, in un momento in cui i contagi nel Paese restano molto numerosi. L’Argentina è il nono Paese al mondo (e secondo in Sudamerica) per numero di contagi accertati 4.172.742 e dodicesimo per numero di vittime 86.615.