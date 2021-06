Commissione Ue: Von der Leyen comincia dal Portogallo il tour nei 27 Paesi per verificare i piani di rilancio. Check su funzionamento Green Pass

“Sono contenta di provare oggi come funziona il certificato digitale Covid”: una Ursula von der Leyen sorridente si è presentata questa mattina nella sala stampa della Commissione europea a Bruxelles, mostrando il proprio certificato Covid sul suo smartphone. La presidente è in partenza per il Portogallo, da dove comincia oggi il “tour nei 27 Paesi Ue” che compirà nelle prossime settimane, per verificare i piani di rilancio nazionali del programma NextGenerationEu. La comparsa davanti alle telecamere è servita a dire che, dopo la firma, lunedì 14 giugno, del Regolamento da parte di Parlamento e Consiglio del Pass Covid (detto anche Green Pass), dal 1° luglio “tutti i Paesi devono applicarlo”. È però già attivo in 15 Stati Ue.