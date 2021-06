Diocesi: Asti, domani sera incontro con mons. Virgilio Pante, vescovo di Maralal, in Kenya

È in programma per la serata di giovedì 17 giugno, ad Asti, l’incontro con mons. Virgilio Pante, vescovo di Maralal, in Kenya. Il presule guida la diocesi nella quale l’attuale vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, è stato in missione per oltre 10 anni come sacerdote fidei donum, ricoprendo anche l’incarico di vicario generale dal 2006 al 2010.

Pante, missionario della Consolata nato a Lamon (Bl), viene definito “il vescovo con l’odore delle pecore”. “Quel vescovo – ricordano ad Asti – che ha donato al Papa una mitra in pelle di capra. Quel vescovo dal sorriso aperto che in molti ricordano all’ordinazione del vescovo Marco Prastaro in cattedrale”. Mons. Pante – si legge in una nota pubblicata sul sito della diocesi di Asti – “non è solo un simbolo. Lui, in mezzo ai pastori samburu ci vive davvero, da molti anni. In una terra difficile, spesso funestata dalla carestia e dagli scontri fra tribù nomadi. Ma la sua vita vissuta in mezzo alla gente e per la gente”.

L’incontro di giovedì, promosso dall’equipe del Centro missionario diocesano di Asti, si terrà dalle 20.45 nell’ex refettorio del Seminario.