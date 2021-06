Don Roberto Malgesini: Como, il Consiglio provinciale ha istituito un premio dedicato al sacerdote

Il Consiglio provinciale di Como ha approvato – all’unanimità – nella seduta di martedì 15 giugno l’istituzione del “Premio Don Roberto Malgesini”. Per la prima edizione, verrà consegnato nella giornata del 15 settembre 2021, a un anno esatto dalla morte di don Roberto. “La benemerenza – si legge all’articolo 1 del regolamento – ha lo scopo di riconoscere pubblicamente valore ed estimazione nei confronti di coloro che, con opere concrete nei diversi campi delle attività umane di seguito indicate, hanno svolto un ruolo importante per la comunità provinciale, contribuendo con la propria azione ad affermare il prestigio e la conoscenza del territorio e della sua storia, a diffondere sentimenti di solidarietà sociale ed economica, a servire le istituzioni pubbliche e private con senso di abnegazione nell’interesse generale”.

Nel commentare la notizia il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, ha espresso felicitazioni per “l’approvazione, all’unanimità, di questa proposta che ho voluto sottoporre al Consiglio”. “Ho avuto il piacere e il privilegio di conoscere don Roberto e collaborare personalmente con lui durante i suoi sei anni di vicariato a Gravedona e la sua scomparsa è stata per me, come per tutti i comaschi, un evento tragico che, seppure lasciandoci sgomenti e attoniti, non ha segnato la fine della sua opera di carità. Con questa benemerenza vogliamo proprio valorizzare quella che è stata la sua presenza sul nostro territorio e perpetuarne il ricordo”.