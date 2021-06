Migranti: Lamorgese (min. Interno), “firmato protocollo per corridoi umanitari dalla Libia”

“Abbiamo firmato un protocollo con il Dipartimento per le libertà civili, per riportare dalla Libia 500 migranti attraverso i corridoi umanitari”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a margine dell’incontro organizzato dall’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede sul tema: “Governare le migrazioni. La buona pratica dei corridoi umanitari”. L’accordo prevede il coinvolgimento dell’Unhcr e sarà gestito dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, che prenderanno in carico 200 profughi, e dallo Stato italiano, che si occuperà dell’evacuazione di 300 persone. “Si tratta del primo accordo del genere in Europa”, fanno sapere dalla Comunità di Sant’Egidio.