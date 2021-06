Diocesi: Bologna, domani in streaming la “Festa Insieme” con il card. Zuppi

Giovedì 17 giugno, alle 10, l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi, parteciperà all’incontro in streaming di “Festa Insieme”, il tradizionale appuntamento nell’ambito di Estate Ragazzi. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile che promuove l’iniziativa. Quest’anno sono oltre 120 le parrocchie del territorio diocesano impegnate nelle attività estive per i giovani, con 127 coordinatori appartenenti a 59 parrocchie e 406 animatori provenienti da 76 comunità. “Ci sono sogni che è bello realizzare da svegli – afferma don Giovanni Mazzanti, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile – con la bellezza di poter stare insieme vivendo l’esperienza di Estate Ragazzi dopo mesi di distanza. C’è tanta vivacità nelle comunità, con molteplici modalità in cui vivere l’esperienza estiva, ma tutte sono segnate dalla passione educativa per incontrare e costruire insieme comunità”.

Dal pomeriggio di giovedì fino a domenica 20 giugno l’arcivescovo sarà in visita pastorale nella zona Renazzo e Terre del Reno, mentre incontrerà quella di Cento da giovedì 24 a domenica 27. Mercoledì 16 giugno, alle 21.15, a Villa Pallavicini, nell’ambito dell’iniziativa “LIBeRi”, il card. Zuppi dialogherà con Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera.