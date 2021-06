Papa Francesco: udienza, come “striscione” un lenzuolo bianco con la sua immagine mentre benedice

Sfilza di autografi anche oggi per Papa Francesco, che è arrivato nel Cortile di San Damaso intorno alle 9 e si è intrattenuto con i fedeli ai bordi delle transenne, molti di loro in attesa di una firma autografa del Santo Padre su foto, disegni, libri, quadri, oggetti a loro cari. A fare da sfondo, a mò di striscione, anche un lenzuolo bianco sventolato da un gruppo di presenti e raffigurante il Papa proprio nel momento in cui fa il gesto di benedire i fedeli con la mano alzata. Tra i piccoli ospiti, una bimba di pochi mesi in body bianco e fascia bianca in testa ad ornare i capelli biondi, che Francesco ha accarezzato sorridendo. Diversi i sacerdoti con cui il Papa si è intrattenuto a conversare, raccogliendo forse le loro confidenze. Non è mancato neanche oggi, durante la mezz’ora di permanenza nel Cortile di San Damaso, l’ormai consueto scambio dello zucchetto.