Commissione Ue: programma Orizzonte Europa, 14,7 miliardi in due anni per transizione verde e digitale

La Commissione ha adottato oggi il principale programma di lavoro di Orizzonte Europa per il periodo 2021-2022, in cui si delineano gli obiettivi e i settori tematici specifici che riceveranno un finanziamento totale di 14,7 miliardi di euro. “Questi investimenti contribuiranno ad accelerare la transizione verde e quella digitale – spiega un comunicato diffuso a Bruxelles – concorrendo a una ripresa sostenibile dalla pandemia di coronavirus e migliorando la resilienza dell’Ue alle crisi future”. Serviranno a sostenere i ricercatori europei con borse di studio, corsi di formazione e scambi, “costruiranno ecosistemi dell’innovazione europei più connessi ed efficienti e daranno vita a infrastrutture di ricerca di eccellenza”. Mariya Gabriel, commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura, ha dichiarato: “Con il 40% del bilancio destinato a rafforzare la sostenibilità in Europa, il programma di lavoro di Orizzonte Europa renderà il continente europeo più verde e più adatto alla trasformazione digitale. Orizzonte Europa è ora pienamente operativo: invito dunque i ricercatori e gli innovatori di tutta l’Ue a rispondere agli inviti a presentare proposte e a trovare soluzioni che migliorino la nostra vita quotidiana”.

In particolare, circa 5,8 miliardi di euro verranno investiti nella ricerca e nell’innovazione per sostenere il Green Deal europeo e l’impegno dell’Unione a rendere l’Ue “il primo continente climaticamente neutro entro il 2050”. I fondi finanzieranno progetti che promuovono la scienza dei cambiamenti climatici e sviluppano soluzioni per la riduzione delle emissioni di gas serra e per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il programma destinerà 1,9 miliardi a investimenti per rimediare ai danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus.