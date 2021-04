Rai Due: Sulla via di Damasco, nel giorno di Pasqua puntata dedicata alla “Resurrezione oggi”

Dopo più di un anno di pandemia, un’altra Pasqua attraversata da grandi paure, insicurezze economiche ed incertezze. Per questo, a Sulla Via di Damasco (di Vito Sidoti), domani, domenica 4 aprile, alle 8.25, su Rai Due, la conduttrice Eva Crosetta sarà insieme a don Fabio Rosini, in una puntata dedicata alla speranza, proponendo esperienze di rinascita vissute proprio in questi lunghi mesi, tra percorsi sofferti e spesso estremamente dolorosi.

Storie di resurrezione al tempo della pandemia, come quella del dottor Giovanni Albano, medico e rianimatore all’Ospedale Gavazzeni di Bergamo, che nei “giorni più bui” ha sperimentato sulla sua pelle l’inutilità di moltissime cose e la grandezza di poche, come l’amore. “Ho cominciato a capire che essere lì – dice –, accanto a quelle persone, era un momento insostituibile. Non era un momento di sconfitta, di difficoltà, ma era una opportunità”. Condividerà il suo racconto anche Maria Antonietta Rositani, scampata alla follia omicida del marito; oggi è tornata a sorridere ed è un “miracolo” vivente. Durante la puntata, don Fabio Rosini si troverà davanti ad alcuni oggetti che sono entrati prepotentemente nella nostra quotidianità (come la mascherina chirurgica), che hanno sconvolto la nostra esistenza, ma che hanno aggiunto anche nuove consapevolezze che possono diventare opportunità.