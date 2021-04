Pasqua: mons. Schillaci (Lamezia Terme), “la gioia della risurrezione di Cristo riempie il cuore e la vita di significato pieno”

“Una vita che profuma di Vangelo”. È questo il titolo del messaggio pasquale di mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme. “Il tempo che stiamo vivendo, forse, non ci consente di manifestare, come vorremmo e come siamo soliti, la gioia della Pasqua con le nostre storiche e belle tradizioni” e “anche alcuni momenti conviviali e fraterni che accompagnano il giorno della festa verranno meno, ma – scrive il presule – tutto questo non ci impedisce di vivere al meglio questo evento così fondamentale e decisivo per la nostra esistenza cristiana come discepoli del Signore”. Mons. Schillaci, che ha descritto “la gioia calda e accogliente che scaturisce dalla risurrezione di Cristo che riempie il cuore e la vita di significato pieno”, ha auspicato che “la nostra esistenza nella sua interezza e integralità sia sempre più permeata dalla vitalità inesauribile della Pasqua che è l’avvenimento cristiano per eccellenza”: perché “la natura, il mondo, l’uomo, la storia, accolti, pensati, compresi e amati, alla luce del Signore Risorto manifestino tutto il loro prorompente dinamismo e la loro pienezza di senso”. Il presule lametino ha invocato dal Signore “una fede adulta capace di rendere ragione della speranza che abita in noi, incarnando nella nostra esistenza personale e comunitaria il tuo amore puro, disinteressato e gratuito”. “Fa’ – ha concluso – di noi, ognuno nella propria condizione di vita, persone capaci di costruire fraternità ovunque e con chiunque”.