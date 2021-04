Pasqua: mons. Bresciani (San Benedetto del Tronto), “la vita possa riprendere in pieno, avendo imparato la dura lezione che la pandemia sta lasciando”

“Siamo alla seconda Pasqua in pandemia. Abbiamo vissuto una settimana di passione molto lunga. All’orizzonte appare la luce del vaccino, che auspichiamo possa essere disponibile per tutti nel tempo più breve possibile. Desideriamo che la vita possa riprendere in pieno, avendo imparato la dura lezione che la pandemia ci sta lasciando”. Lo ha scritto il vescovo di San Benedetto del Tronto, mons. Carlo Bresciani, nel suo messaggio ai fedeli per la Pasqua. “Sentiamo, però, grande bisogno di rianimare la nostra speranza – osserva il presule –, provata dalla pandemia che ancora ci affligge, onde essere forti e resistenti nelle difficoltà e nelle sofferenze che il virus ci impone”.

L’augurio di mons. Bresciani è che “venga per tutti la domenica della vita che il Signore ci vuole donare con la Pasqua”. “Essa è la festa della vita. Quella che Dio vuole donare a ciascuno di noi è una vita senza fine, una vita che va oltre la morte e partecipa della resurrezione di Gesù”. Infine, l’auspicio che “la Pasqua doni a ciascuno una rinascita di speranza e di vita”. “Auguro che la resurrezione di Cristo dia nuovo respiro ai nostri polmoni spirituali, sempre in debito di quell’aria che solo Dio può donare”.