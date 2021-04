Pasqua: mons. Panzetta (Crotone), “Gesù è risorto per darci un motivo di speranza”

“È risorto per darci un motivo di speranza”. Questo il tiolo del messaggio pasquale di monsignor Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina. “Nell’imminenza della Pasqua intendo farvi giungere un messaggio per invitarvi a vivere questa solennità con la gioia della fede, sebbene tutti avvertiamo ancora il peso di una condizione di grande prova, a motivo della pandemia che tiene col fiato sospeso l’umanità intera”, ha scritto il presule nel suo messaggio in cui ricorda che “Gesù è risorto per darci un motivo di speranza”. Per mons. Panzetta, “se Gesù risorto è la speranza del mondo, noi credenti abbiamo la responsabilità storica di piantare e coltivare semi di speranza nei nostri contesti di vita”. “È seme di speranza per il mondo – prosegue l’arcivescovo di Crotone – un’esistenza umana vissuta nell’amore, nella gioia e nella pace, nella pazienza, nella benevolenza, nella bontà, nella fedeltà”. Per questo, mons. Panzetta invita “tutti i credenti a essere fermento di speranza in mezzo alla nostra gente e nel nostro territorio sapendo che Cristo è risorto per darci un motivo di speranza, per regalarci il diritto di sperare”, senza “cedere alla rassegnazione o alla disperazione”. “Coraggio, nel Signore niente è perduto, tutto può rinascere – la conclusione dell’arcivescovo.