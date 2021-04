Pasqua: mons. Renzo (Mileto), “scatti in noi la voglia di osare di più nella vita”

“Pasqua di risurrezione per osare di più”. Questo il titolo della lettera che mons. Luigi Renzo, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, ha scritto per la Santa Pasqua 2021. “In un momento ancora particolarmente problematico per il mondo intero, in cui la pandemia del coronavirus ci sta prostrando in tutti i modi tenendoci in uno stato di insicurezza e di estrema precarietà”, il presule guarda anzitutto a San Giuseppe, “l’uomo della presenza discreta e nascosta, il sostegno e la guida nelle nostre difficoltà e paure”, egli che è “esempio di coraggio e modello per osare di più nella vita e per sperare oltre ogni umana speranza nel ritorno ad una normalità della vita”. Mons. Renzo, guardando alla resurrezione, sottolinea che da essa “deve scattare in ognuno di noi la voglia di osare di più nella vita da intraprendere e nel lasciarci alle spalle questo interminabile e tormentato anno di pandemia”. Considerando san Giuseppe come “la guida migliore”, il vescovo miletese ha evidenziato che “c’è bisogno di uno che ci prenda per mano per liberarci dai tanti Erodi di oggi e per accompagnarci a Gerusalemme al sepolcro vuoto di Gesù dove celebrare insieme la nostra risurrezione ed il nostro ‘passaggio’ nella famiglia dei ‘giusti’ e dei risorti. È questo l’augurio per la Santa Pasqua: che finalmente possiamo uscire tutti rinnovati nello spirito, ricchi di grazia e vincitori per sempre su ogni pandemia fisica e morale”.