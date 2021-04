Pasqua: mons. Tisi (Trento), “la pandemia ci sta insegnando che non abbiamo alternative al volerci bene”

“Drammaticamente la pandemia ci sta insegnando che non abbiamo alternative al volerci bene. Il Risorto anche quest’anno entra nella nostra vita, ci rassicura con la sua Parola: ‘Pace a voi!’. La pace è figlia dell’amore e del volersi bene”. L’augurio è dell’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, inviato con un videomessaggio a tutta la diocesi. “Che sia per tutti una Pasqua dove sentiamo che gli altri sono i nostri fratelli e le nostre sorelle. Sia una Pasqua dove torniamo a respirare l’aria buona, pienamente umana di chi non rinuncia ad amare e sente che nelle stanze dell’amare abita la gioia, la pace e la vita. Di nuovo a tutti: buona Pasqua!”. Stasera mons. Tisi presiederà la Veglia pasquale in cattedrale con inizio anticipato (per via delle misure anti-Covid) alle 19.30, con diretta su Telepace Trento e in streaming sul canale YouTube della diocesi (raggiungibile anche dai portali diocesani). Domani, 4 aprile, domenica di Pasqua, la messa in duomo avrà inizio alle 10 con diretta tv (Telepace Trento, RTTR, Trentino Tv) e in streaming sul canale YouTube della Diocesi.