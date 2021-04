Siria: card. Zenari (nunzio), “ridare al Paese la dignità che gli spetta”

“La comunità internazionale conosce nomi e cognomi dei ladroni che hanno derubato la Siria”: lo ha detto il card. Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, in una video-intervista rilasciata al direttore generale dell’Associazione Pro Terra Sancta, Tommaso Saltini, appena rientrato dal Paese. Nel descrivere l’emergenza umanitaria in corso nel Paese vessato da 10 anni di guerra il nunzio invoca il supporto di tutto il mondo che ha dimenticato questo paese: “Non mi accontento solo degli aiuti che vengono da Ong e dalla Chiesa, continuerò a chiedere agli Stati tutto l’aiuto necessario per ricostruire il Paese e rimetterlo finalmente in piedi. Dobbiamo ridare alla Siria la dignità che le spetta”. Il card. Zenari ha espresso inoltre l’apprezzamento per i progetti di Pro Terra Sancta (ong della Custodia di Terra Santa) in Siria, promettendo di andare a visitare le sedi di “Un Nome e un Futuro” Siria (Aleppo), il progetto che accoglie i bambini e le mamme vittime della violenza dello Stato Islamico durante il Califfato ad Aleppo.