Migranti: l’Alto Commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi oggi in visita al Centro Astalli

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi ha visitato oggi la mensa del Centro Astalli, la scuola di italiano e il centro d’accoglienza per donne rifugiate sole o con bambini. Ne dà notizia oggi il Centro Astalli, l’organizzazione dei gesuiti con sede a Roma. “Siamo grati a Filippo Grandi di essere venuto a trovare i rifugiati – ha detto padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli -. Ha incontrato uomini e donne di varie nazionalità (Congo, Iraq, Siria, Mali, Nigeria, Azerbaigian, Tagikistan, Venezuela, Camerun) che gli hanno raccontato storie personali, progetti e speranze di chi in Italia cerca protezione, diritti e giustizia”. Dall’incontro è emerso che “anche nella pandemia l’integrazione in Italia rimane uno dei nodi fondamentali da sciogliere su cui le istituzioni devono impegnarsi per superare la logica dell’emergenza e arrivare a misure strutturali di lungo termine che diano opportunità concrete di inclusione, necessarie non solo ai rifugiati ma all’intero Paese”. Tra i temi prioritari, “tempi ragionevoli per l’ottenimento del permesso di soggiorno – precisa padre Ripamonti -, la formazione, l’inclusione lavorativa, la conversione dei titoli di studio, i ricongiungimenti familiari e l’accesso al credito”. Il Rapporto annuale del Centro Astalli sarà presentato martedì 20 aprile, alle ore 11, in diretta YouTube.